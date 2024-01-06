«С нами победа»: патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник Патриарх Кирилл заявил о связи Рождества и победы России

Фото: foto.patriarchia.ru

Праздник Рождества Христова учит тому, что вера в Бога приведет к победе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, которые передает ТАСС, каждый церковный праздник напоминает людям, что человеческое зло будет побеждено. В вере нет места унынию и страху, добавил священнослужитель.

Каждый церковный праздник напоминает нам, что Бог всесилен, что Бог победил дьявола, что в лице Господа было побеждено человеческое зло. Наша вера оптимистическая, в ней не может быть никакого уныния, никакого страха перед трудностями и часто даже от некоего видимого господства зла. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа. Всему этому учит нас праздник Рождества Христова, — заявил он.

Рождество наполнено важными смыслами, добавил патриарх. Основной посыл заключается в том, что зло не может царствовать вечно.

В ходе литургии глава РЦП приложился к иконе «Троица» Андрея Рублева. Ее привезли накануне из реставрационного центра. Образ будет находиться в храме Христа Спасителя во время празднования Рождества. Икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.