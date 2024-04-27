С-400 против F-16: наша ПВО схлестнется с натовской авиацией?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С-400 в представлении ИИ

В Москве прошла первая репетиция парада, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, были продемонстрированы как перспективные образцы вооружения, так и те, что активно применяются в зоне СВО.

Турция выбрала С-400

В их числе были установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». На сегодняшний день это самое совершенное ракетное оружие, используемое российской армией на линии соприкосновения.

Вернее, далеко за ней, потому что ракеты ОТРК «Искандер-М» имеют дальность стрельбы до 500 километров, а ракеты ЗРК С-400 способны уничтожать цели на дальности до 250 километров и высотах до 30 километров. Причем оба комплекса имеют уникальные характеристики, неслучайно к ним всегда проявляли интерес другие страны. Например, Турция, будучи страной НАТО, предпочла приобрести российские С-400 вместо американских Patriot, а ОТРК «Искандер» приобрел Алжир.

«Искандеры» против Patriot

Несмотря на то что западные военные эксперты часто сознательно принижают характеристики советского, российского, а теперь и китайского оружия, они также признают, что бороться с ракетами «Искандера» практически невозможно. Особенно на финальном отрезке их полета, когда они развивают гиперзвуковую скорость и имеют способность маневрировать.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Patriot PAC-2

Помимо этого, ракета оснащена мощной станцией РЭБ, радиопоглощающим покрытием и отстреливает ложные цели, что вынуждает тратить на перехват дополнительные зенитные ракеты. Распиаренные американские комплексы Patriot банально не могут ее достать на баллистической траектории, где ракета относительно уязвима, так как она летит на высоте около 50 километров, то есть значительно выше, чем высота досягаемости ракет Patriot. А вот сам «Искандер» вполне может уничтожить Patriot, что и происходило в ходе СВО и вынудило украинскую сторону срочно запрашивать дополнительные поставки этих зенитно-ракетных систем.

Можно не сомневаться, что с учетом опыта СВО ОТРК «Искандер-М» будет доработан и модернизирован, что значительно повысит его возможности.

F-16 не ждет ничего хорошего

Все то же самое можно сказать и про зенитный комплекс С-400 «Триумф». В ходе вооруженного конфликта зенитчики записали на свой счет множество уничтоженных целей: от истребителей ВСУ до беспилотников и крылатых ракет. Причем благодаря ракете 40Н6 комплекс С-400 может поражать цели на таких расстояниях, какие не снились западным ЗРК, поставляемым Украине.

Фото: Shutterstock/FOTODOM F-16

А совместная работа С-400 с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания А-50 может вообще «приземлить» украинскую авиацию, потому что любой взлетевший самолет обнаруживается на большой дальности и на низких высотах.

Все это позволяет говорить о том, что истребители F-16, которые Дания и Норвегия передадут Украине, не ждет ничего хорошего. С большой долей вероятности они смогут совершить лишь несколько полетов, да и то если повезет. F-16 не будут чувствовать себя в безопасности ни на аэродромах, ни в воздухе: и там и там их смогут достать либо ракеты «Искандера», либо С-400. Впрочем, арсенал у российской армии достаточно обширный, так что пилотам F-16 не позавидуешь.

Расплата пришла

Но такова плата за разорение собственного оборонного комплекса, который у Украины после распада СССР был одним из сильнейших в Европе. От Советского Союза «Незалежной» досталось развитое танкостроение, судостроение, двигателестроение, ракетостроение…

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М»

Но все это за 30 лет было разворовано, растащено и продано оптом и в розницу. Заводы снесены или перепрофилированы под офисы и торговые центры, уникальные научно-технические кадры разогнаны, перспективные разработки либо выброшены за ненадобностью, либо проданы в другие страны. Например, в Китай. Неудивительно, что теперь Украине ничего не остается, кроме как просить оружие у всего мира, став попрошайкой планетарного масштаба.

В РФ в 90-е годы тоже много чего было утеряно и бездумно «оптимизировано». Однако отечественный ВПК не понес таких чудовищных потерь, как украинский, свидетельством чего будут представленные на параде 9 мая уникальные образцы оружия — ОТРК «Искандер-М» и зенитный комплекс большой дальности С-400 «Триумф».

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