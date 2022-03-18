Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, сообщили в Министерство труда. Постановление правительства об индексации опубликовано 19 марта на портале правовой информации. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 33,7 млрд рублей.

В пресс-службе Министерства напомнили, что индексация социальных пенсий проводится каждый год 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума гражданина за прошедший год.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырёх миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, — говорится в релизе.

Получатели социальных пенсий — это граждане, которые по разным причинам не имеют столько стажа работы, сколько необходимо для получения страховой пенсии.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что на этой неделе председателю правительства Михаилу Мишустину по поручению президента России была поставлена задача проработать механизмы для дальнейшего увеличения соцвыплат, в том числе пенсий и пособий.

Ранее Мишустин сообщил, что выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет из семей с низкими доходами начнутся в мае и будут начисляться за период с 1 апреля. Он потребовал оперативно учитывать материальное положение таких граждан и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители остались без работы.