РЖД оказались на первом месте в рейтинге работодателей по версии Forbes Forbes: РЖД заняли первое место в списке 50 крупнейших работодателей РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России. Согласно списку, размещенному на сайте журнала, первое место заняла компания «Российские железные дороги» (РЖД).

Первое место в этом рейтинге заняла компания «Российские железные дороги» (РЖД), образованная на базе Министерства путей сообщений России <...>. На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек, — отметили сотрудники издания.

На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — «Газпром». Третье место — у торгового холдинга «Магнит». На четвертом месте — холдинг X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), замыкает пятерку российская нефтегазовая компания «Роснефть».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота России, а поездами в России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. ОАО «РЖД» является одним из основных заказчиков в сферах промышленности, строительства и профессионального образования, отметил российский лидер. По его словам, «Российские железные дороги» становятся источником заказов для многих секторов экономики, науки и технологического бизнеса.