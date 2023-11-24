Рыжий Толик снова в игре: Чубайса хотят вернуть в политику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти серьезно расшили свои санкционные списки. И в нем оказались имена Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина. Чем же Анатолий Борисович, три года как оставивший госслужбу и имеющий несколько гражданств, не угодил Киеву? Или речь идет о продуманной попытке отмыть репутацию «главного прихватизатора» у нас в стране?

Исправили американскую оплошность

Интересно, что Анатолий Борисович Чубайс до сих пор не подпал под главные персональные рестрикции — американские. Никто и ничто не мешает ему перемещаться по миру, приобретать дорогую недвижимость и бриллианты за миллионы долларов. Никто не угрожает ему замораживанием капиталов в западных банках, блокированием счетов и кредиток. Нет помех в желании публично выступать и подписывать научные изыскания скромным титулом «независимого исследователя из Глазго». Словом, вести свободную жизнь состоятельного гражданина мира, нигде не встречая никаких препятствий или противодействия.

Видимо, недаром Чубайса злые языки называли «смотрящим» в России от заокеанских финансовых кругов, заслужившим, дескать, особо теплое к себе отношение со стороны вашингтонского обкома. Притом что недавний крупнейший государственный чиновник не только был связан с российской властью, но в некотором смысле был ее демиургом, идеологом.

И вдруг такой показной жест со стороны Киева. Несмотря на то что вряд ли на Украине у Анатолия Борисовича есть недвижимость, в украинских банках размещены значительные средства, а его фирмы до сих пор приносят ему стабильный доход в гривнах. Иными словами, никакого практического зла интересам Чубайса Киев причинить не может. Тогда возникает вопрос — зачем?

Намек старшим товарищам

Конечно, можно предположить, что в своем антироссийском раже украинские власти, подобно носорогам, атакуют все, что хоть как-то связано с Россией. Ну тогда почему так долго ждали? Или в Киеве решили поправить своих кукловодов из-за океана? Указать на прореху в американских санкциях. Подать пример и привлечь внимание к незаконно наслаждающемуся жизнью российскому деятелю.

Конечно, теоретически допустить такой ход Киева возможно. Иногда украинский хвост вовсю стремится крутить американской собакой. Но все-таки представляется, что цель у такого демарша несколько иная. Рыжего Толика вернули в информационную повестку, сделав ему неплохой пиар на родине. Как говорится, враг моего врага...

Отмыть репутацию

Не секрет, что некоторые карьеры наших проколовшихся чиновников были спасены благодаря критике с «того берега». Нельзя же было проявить слабость и поддаться на провокацию. Ходили слухи: некоторые деятели, почувствовав, что уже вовсю припекает, сами заказывали статьи против себя в независимой британской прессе.

Потому и интересно совпадение включения Чубайса в украинские санкционные списки и информация о том, что Анатолий Борисович устал сидеть без дела и начал проводить некие семинары для таких же политических релокантов. Причем на повестке таких посиделок вопрос о постперсоналистской России (именно в такой формулировке) после 2025 года. Ну, а рассуждения о бессмысленности СВО и необходимости возвращения в западное сообщество — это вообще кредо бывшего нанополитика.

И потому складывается впечатление, что имидж Чубайса потребовалось как-то перезагрузить. И демарш Киева не последний в такой игре. Так что ждем новых новостей о нашем «рыжем друге».

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