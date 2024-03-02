«Тут как на охоте»: снайпер ВС РФ рассказал о специфике своей работы Снайпер ВС РФ Шика сравнил свою работу в зоне СВО с охотой

Фото: MOD Russia.via Globallookpress.com.Global Look Press

Снайпер мотострелкового полка ВС РФ с позывным Шика, выполняющий задачи в рамках СВО, рассказал, что научился делать свою позицию более безопасной с помощью «растяжек». Для этого используются рыболовные крючки и гранаты. Военный также сравнил свою работу с охотой. Видео с ним опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Для скрытности чаще всего стрелок действует в одиночку, уточнил военнослужащий. Он добавил, что выбирает для работы или укрепленные позиции, или места, где противник не догадается его искать. Чтобы не обнаружить себя, приходится использовать тепловизор, уточнил Шика.

Я работаю сначала по тепловизору, мне не видно, кто там ходит, да и безразлично. Если вылез, значит, нужно отработать. Тут как на охоте: сидишь или лежишь в засаде, сколько бы времени это ни занимало. Когда отработаешь, сразу меняешь позицию, но если она закрытая, лучше пересидеть. Потому что противник сразу поднимает дроны и ищет меня, — поделился Шика.

Он признался, что его часто пытаются выкурить минометным огнем. Шика объяснил: если есть конкретная задача, лучше высиживать на месте. Если выходить на отстрел, то лучше перебегать между своими огневыми точками, подчеркнул военный.

Снайпер отметил, что обматывает ствол винтовки ветошью, чтобы его не было видно в тепловизор, и навешивает на глушитель ткань для уменьшения следа от выхода пороховых газов. Шика рассказал, что его главной задачей является ликвидация личного состава противника на дальности до тысячи метров.

Ранее снайпер с позывным Пианист заявил, что он и его коллеги в зоне спецоперации считают иностранных наемников на стороне ВСУ одной из главных целей для себя.