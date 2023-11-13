«Рыбарь» объяснил публикацию фейка про перегруппировку войск увяданием СМИ

Фото: МО Украины

Публикация ложной информации о перегруппировке российских войск и ее аннулирование свидетельствует об увядании журналистики, заявил автор Telegram-канала «Рыбарь». По его мнению, неопытные сотрудники СМИ не ориентируются в информационной повестке и порой публикуют неактуальные новости. Автор канала считает, что это может быть связано с развитием нейросетей.

Забавный каламбур с аннулированной новостью про перегруппировку на восток от Днепра — это, к сожалению, свидетельство увядания российской журналистики. Юные девочки и мальчики — писатели от ChatGPT не ориентируются в повестке и ставят на сайт новость годичной давности, потом говоря: «Ой, перепутала», — написал он.

Вместе с тем блогер подчеркивает, что в российских СМИ работают и журналисты, противящиеся новым технологиям и современным трендам работы с информацией. По его мнению, их позиция также негативно отражается на общем состоянии журналистики в России.

Конечно, это не 100% срез по ситуации. Но вот на 70% верно, — подытожил автор.

Новости о переброске подразделений Вооруженных сил России к востоку от Днепра появились в новостной ленте ТАСС и РИА Новости в 10:50 мск. Авторы публикаций ссылались на информацию, полученную от Минобороны России, однако позднее эти материалы были аннулированы. В оборонном ведомстве заявили, что рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск является провокацией.