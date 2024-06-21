ВСУ поредели на тысячи бойцов за считаные дни: новости СВО на вечер 21 июня

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Боевой расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

Вооруженные силы Украины с 15 по 21 июня потеряли почти 14 тысяч человек личного состава, подсчитали в Минобороны России. Из сводки ведомства следует, что за минувшую неделю части группировки войск «Север» уничтожили до 1980 военнослужащих ВСУ, подразделения группировки войск «Запад» — до 3330, бойцы Южной группировки — до 4290.

В то же время военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 2530 бойцов противника, подразделения группировки «Восток» — до 970, а части группировки войск «Днепр» — порядка 610. Также отмечается, что в плен сдались 37 украинских военнослужащих.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 21 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Минобороны РФ сообщает, что российские силы за неделю нанесли 14 групповых ударов по инфраструктуре Украины, в том числе обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса. Армия поразила хранилища военно-технического имущества, инфраструктуру военных аэродромов и электроподстанции, а также пункты временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, ВС РФ в течение недели улучшили свое положение сразу на нескольких участках фронта и отразили порядка 30 контратак ВСУ. Силы Черноморского флота в ночь на 21 июня уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова. Также армия уничтожила 397 беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО. Еще 114 дронов средства ПВО сбили на территории России.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВМФ России

Тем временем американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15 приступил к патрулированию акватории Черного моря, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Как отметил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, такого рода активность в регионе наблюдается уже несколько дней, причем дроны отключают транспондеры, подлетая к Крыму.

Что происходит в Часове Яре

ВСУ столкнулись с «чрезвычайно сложной» ситуацией в Часове Яре и прилегающих районах, в город были переброшены резервные силы 24-й отдельной механизированной бригады, сообщило подразделение в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там признали, что ВС России продолжают активное наступление на данном участке.

В ВСУ также сообщили, что российские войска активно применяют управляемые авиабомбы, из-за чего в рядах ВСУ растут потери. Несмотря на это, «битва продолжается», подчеркнули украинские военные.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала сообщил, что российские силы приступили к зачистке взятых микрорайонов в Часове Яре. По его словам, бойцы закрепляются на занятых позициях на Донецком направлении и успехи здесь «действительно очень хорошие».

Сенатор Дмитрий Рогозин в разговоре с NEWS.ru предположил, что потеря Часова Яра обернется главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому отставкой. Он уверен, что Киев постарается сделать все возможное, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления в этом направлении. По его словам, яростное противостояние связано с тем, что Часов Яр является важным логистическим центром.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Как российский боец записал послание жене, отбиваясь от БПЛА

Солдат Вооруженных сил РФ с позывным Юрист попал под обстрел украинских дронов. Защищаясь от БПЛА, он обратился к супруге с трогательным признанием в любви к ней и детям. Происходящее и его слова записала камера, прикрепленная к шлему бойца. Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Ириша, если я погибну, знай, что люблю тебя. Детей тоже люблю. Родину обожаю!» — сказал Юрист.

Украинский дрон преследовал бойца, сбрасывая на него снаряды. После очередного сброса гранаты ВОГ-25 Юриста отбросило на землю, однако он встал и продолжил отбиваться. На его форме можно было заметить пятна, похожие на капли крови. Внезапно после обращения к супруге запись оборвалась. Но спустя несколько часов раненый вышел на дружественные позиции с трофейным дроном. Сейчас Юрист находится на лечении.

В США назвали условия прекращения конфликта на Украине

Политики на Западе начинают осознавать, что для завершения конфликта на Украине киевским властям придется идти на компромиссы по территориальным вопросам и членству в НАТО, сообщил журнал The Spectator. По его информации, конференция по Украине в Швейцарии показала, что «международная поддержка вечной войны угасает».

«Совершенно очевидно, чем закончится эта война. Прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, не предполагающие полноправного членства в НАТО. Формально без уступок территорий. Украина станет похожей на Кипр — членом Евросоюза, который не признает разделения [территории]», — говорится в сообщении.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что озвученная 14 июня мирная инициатива Путина была четвертым предложением России по урегулированию конфликта на Украине. О других предложениях Москвы он не рассказал.

Орбан раскрыл цель НАТО на Украине

Североатлантический альянс собирается организовать на Украине свою военную миссию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Будапешт не будет в ней участвовать.

«Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти», — сказал он.

По словам главы венгерского кабмина, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что страна не станет участвовать в миссии ни финансово, ни в виде отправки на Украину войск или вооружений. Он отметил, что убедить остановиться «машиниста поезда» не получилось. По его словам, остается рассчитывать только на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в ноябре.

Военэксперт Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru предположил, что страны — участницы НАТО могут направить на Украину группировку численностью до 300 тысяч человек. Он выразил мнение, что в первую очередь официально вступят в конфликт войска Польши.

Как Сеул определяет уровень поставок оружия Украине

Характер и масштаб поставок южнокорейского оружия на Украину зависит от действий России, сообщает Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации президента республики. Основным критерием выступает степень развития отношений Москвы и Пхеньяна.

«Существуют различные варианты относительно поставок оружия, и наша позиция в отношении последних тенденций в отношениях России и Северной Кореи будет зависеть от того, как в Москве подойдут к ситуации», — заявил собеседник агентства.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Издание утверждает, что Сеул придерживается стратегической неопределенности в части поддержки Киева. Такой подход рассматривается как средство давления и обусловлен необходимостью не допустить передачи военных технологий Пхеньяну. Не исключается возможность поставки на Украину боеприпасов калибра 155 мм и систем противовоздушной обороны.

Поставки МиГ-29 подвели экс-министра обороны Словакии под суд

Минобороны Словакии планирует возбудить уголовное дело против экс-премьера республики Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя, сообщил госсекретарь ведомства Игорь Мелихер. По его словам, причиной является передача Украине истребителей МиГ-29 словацких ВВС и ЗРК «Куб» в марте 2023 года.

По словам Мелихера, названных лиц также подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей. Госсекретарь добавил, что в ходе аудита, который продлился несколько месяцев, не удалось обнаружить ни одного документа, обосновывающего передачу Киеву самолетов и оборудования для систем ПВО.

Хегер утверждал, что поставкой на Украину старых и неиспользуемых МиГ-29 Словакия только повысит свою обороноспособность. Он обещал взамен истребителей помощь союзников в военной технике на €700 млн и помощь на €200 млн от ЕС.

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