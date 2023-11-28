Рябков обвинил США в стремлении организовать «внутрироссийскую смуту»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Правительство США демонстрирует усиливающуюся нацеленность на организацию смуты внутри России, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон продолжает вести гибридную войну против Москвы, стремясь нанести ей стратегическое поражение. При этом он подчеркнул, что для достижения своих целей США используют Украину.

США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты, — заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ отмечает, что в сложившихся условиях конфронтационный сценарий между Россией и США стал данностью, из которой нужно исходить. По его мнению, Москва и Вашингтон могут разорвать дипломатические отношения в случае дальнейшей эскалации конфликта. Менее «драматическим» вариантом развития событий станет дальнейшее сдерживание России и Китая с элементами диалога, считает он.

Рябков ранее заявил, что перспектива улучшения отношений между Россией и США не просматривается. При этом он подчеркнул, что итоги президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году, не окажут значительного влияния на сложившуюся ситуацию.