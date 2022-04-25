Рябков обсудил с послом США вопросы двустороннего характера

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщается на сайте МИД РФ. Они обсудили вопросы двустороннего характера. Других подробностей в российском внешнеполитическом ведомстве не привели.

Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера, — говорится в сообщении.

В начале апреля посол США в России Джон Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны возобновить диалог по безопасности и контролю за вооружением. Он отметил, что в условиях российской военной операции на Украине начать диалог между двумя странами сложно, однако дипломат выразил надежду, что переговоры возобновятся «на благо всего человечества».

В конце марта в МИД РФ заявили, что Москва вне зависимости от геополитической обстановки остаётся открытой к диалогу и сотрудничеству по информационной безопасности, в том числе с США.