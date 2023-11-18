«РВ»: ВСУ не могут отразить наступление российских войск на Авдеевку

Фото: МО РФ

Подразделения ВСУ столкнулись с тяжелейшей ситуацией в Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков. По их словам, российские войска продолжают продвигаться вперед, тогда как украинские не могут сдержать натиск.

Русские не остановлены и имеют тактические успехи. Сейчас можно говорить только о попытках задержки их, а не остановить. И даже на это перспективы неизвестны. Ибо соотношение сил и средств, а также оперативная обстановка не позволяют пока говорить ничего позитивного, — цитирует канал одно из сообщений.

По данным украинских аналитиков, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении дачного поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее дачного поселка Нива, а также на юго-востоке Авдеевки. По их словам, обстановка на этом участке очень сложная для ВСУ. Кроме того, идут активные боевые действия восточнее Авдеевского коксохимического завода. Все большая часть предприятия переходит в серую зону из-за отступления ВСУ.

Ранее военкор Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации украинских войск. Он также отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.