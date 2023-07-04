«РВ»: ВСУ массово бегут с позиций в районе Орехова в Запорожской области

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины массово оставляют свои позиции в районе Орехова Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, украинские военные бросают оружие с боеприпасами и отступают в район, откуда пытаются вести наступление на протяжении месяца. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Скорее всего, после понесенных потерь несколько [украинских] рот оказались совсем деморализованы и не готовы к контратаке наших бойцов, — говорится в сообщении.

По информации «Военкоров Русской Весны», ранее российским военным удалось выбить противника с позиций на участке фронта западнее Работино.

Накануне в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. На канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметили, что атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».

3 июля в Сети появилось видео уничтожения бойцами подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» техники ВСУ, подготовленной для наступления на Херсонском направлении.

Ранее Минобороны России показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.