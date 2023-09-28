Российская авиация уничтожила объекты ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, в результате удара были убиты украинские военные, а также уничтожены склады боеприпасов и ГСМ, размещенные на территории промзоны. Минобороны не комментировало эту информацию.
Канал опубликовал кадры удара по предприятию.
Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры пожара на Авдеевском коксохимическом заводе. Пожар вспыхнул после удара по промышленному объекту.
Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи ракеты Х-38МЛ уничтожил мост на Куземовском направлении в зоне спецоперации на Украине. На крупном плане виден белый дым, заволакивающий место попадания ракеты.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Военные ВС РФ также отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестового.
Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.