Момент удара авиации по коксохимическому заводу в Авдеевке попал на видео «РВ»: ВКС России устроили огненный ад ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

Фото: МО Украины

Российская авиация уничтожила объекты ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, в результате удара были убиты украинские военные, а также уничтожены склады боеприпасов и ГСМ, размещенные на территории промзоны. Минобороны не комментировало эту информацию.

Канал опубликовал кадры удара по предприятию.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры пожара на Авдеевском коксохимическом заводе. Пожар вспыхнул после удара по промышленному объекту.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи ракеты Х-38МЛ уничтожил мост на Куземовском направлении в зоне спецоперации на Украине. На крупном плане виден белый дым, заволакивающий место попадания ракеты.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Военные ВС РФ также отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестового.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.