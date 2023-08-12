Уничтожение пулеметчика ВСУ российским снайпером попало на видео «РВ»: российский снайпер с 1100 метров уничтожил пулеметчика ВСУ у Клещеевки

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пулеметчика ВСУ снайпером с 1100 метров. Российские военные раскрыли местоположение и ликвидировали пулеметчика точным попаданием.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео уничтожения самоходного 120-мм миномета NTGS Alakran испанского производства в зоне СВО. Кадры были сняты в районе населенного пункта Приднепровское на Херсонском направлении. На видео видно, как боевую машину с минометом поражают управляемой ракетой.

До этого на видео попало уничтожение украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении. Бронемашину ВСУ подбили с помощью российского беспилотника «Ланцет».

8 августа Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры уничтожения немецкого танка ВСУ «Ланцетом». Военкоры подчеркнули, что техника НАТО «горит каждый день». Бойцы ВС РФ с радостью ждут новых поставок, добавили они.