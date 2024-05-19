«РВ»: темнокожий боец ВС России палкой отогнал украинский FPV-дрон

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Темнокожий боец Вооруженных сил России палкой отогнал от себя украинский дрон-камикадзе в зоне проведения СВО, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, видео снято с дрона ВСУ, оно публиковалось в украинских информационных Telegram-каналах, которые сопроводили это видео расистскими подписями.

На кадрах видно, как дрон кружит над темнокожим мужчиной с длинной палкой в руке. При приближении дрона боец прицельно замахивался, а аппарат отлетал обратно. Финал неизвестен, однако украинские журналисты допускают, что бойцу ВС РФ удалось «посадить» дрон.

Ранее старший лейтенант Джабраил Насыров применил в зоне СВО полученные в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций знания, с помощью которых спас жизни бойцов целого батальона. Как пояснили в Минобороны РФ, боец оперативно развернул комплект спутниковой связи и подключился к товарищам, что позволило запросить поддержку и избежать жертв при обстрелах со стороны Украины.

До этого пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских бойцов в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Боец Эрик, который был хозяином собаки, заявил, что будет уничтожать позиции противника боеприпасами, подписанными в честь пса-героя.