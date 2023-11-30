«РВ» показала кадры ликвидации украинского Су-25 в Кривом Роге «РВ»: в Кривом Роге «Ланцет» подбил украинский штурмовик Су-25

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры, как на аэродроме в Кривом Роге российские военные подбили штурмовик Су-25. По данным канала, удар в украинском тылу был нанесен по аэродрому Долгинцево.

На аэродроме Долгинцево в Кривом Роге ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» поражен украинский штурмовик Су-25. Расстояние от линии фронта около 80 км, — отмечается в сообщении канала.

Авторы канала отметили, что для российских «Ланцетов» это была четвертая успешно подбитая цель из украинской военной авиации.

Немецкий журналист Кристоф Ваннер ранее сообщил, что модифицированная версия беспилотных летательных аппаратов «Ланцет», разработанных в России, представляет собой угрозу для украинских сил. Теперь БПЛА умеют определять, распознавать и захватывать цели. Также Ваннер предположил, что новая модификация дрона может быть наделена искусственным интеллектом.

Разработка инновационного боеприпаса принадлежит компании Zala Aero. Беспилотники могут ударять по объектам на расстоянии в несколько десятков километров. Эти дроны, оснащенные боевыми частями весом три или пять килограммов, могут быть адаптированы для различных целей.