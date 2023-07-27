«РВ»: командир батальона «Призрак» Богаченко погиб в боях под Клещеевкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Артур Богаченко погиб в боях под Клещеевкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцы подразделения отражают атаки украинских войск, нанося им серьезные потери.

Военнослужащий, по информации канала, был продолжателем дела основателя батальона «Призрак» Алексея Мозгового, который был убит весной 2015 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины за населенный пункт Клещеевка. По имеющимся данным, Киев направил на это направление значительные силы. Тем не менее, пишут военкоры, село находится под контролем российских военных. При штурме украинские военные понесли серьезные потери, о чем говорят бойцы ВСУ.

Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил NEWS.ru, что у армии Украины в настоящее время нет возможностей захватить Клещеевку и взять Артемовск. По мнению специалиста, город важен для Киева с точки зрения политических позиций, при этом он является важным логистическим узлом на Донецком направлении.