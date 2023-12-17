«РВ»: бойцы ВС РФ лупят солдат ВСУ «взрывными птичками» под Марьинкой «РВ»: бойцы ВС РФ ударили дронами-камикадзе по пехоте ВСУ под Марьинкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России атакуют украинскую армию под Марьинкой «взрывными птичками», сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Речь идет о дронах-камикадзе, которые отправляют на позиции противника.

По словам военкоров, беспилотниками управляют расчеты 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Они обнаружили активность пехоты противника и приняли превентивные меры, все «птички» достигли своей цели, которая была уничтожена.

Ранее сообщалось, что два штурмовика Вооруженных сил России пленили группу украинских бойцов под Клещеевкой. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ сначала ведут огонь по укрытию противника, после чего подходят ближе и предлагают добровольно сложить оружие. Бойцы отходят на безопасные позиции и контролируют выход противника из блиндажа.

Также в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение российскими операторами дронов британской артиллерийской установки AS-90, принадлежащей Вооруженным силам Украины. На кадрах видно, как после попадания БПЛА в САУ возникает пожар. Он приводит к детонации боекомплекта. Экипаж машины успевает к этому моменту убежать.