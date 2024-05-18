«Ружье не поможет»: командир отряда теробороны об атаках украинских ДРГ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лофицкий

18 мая 2023 года в село Козинка Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. О том, как боролись с диверсантами, почему примирение с Украиной — «сложный вопрос» и что станет победой в СВО, в интервью NEWS.ru рассказал командир отряда теробороны Грайворонского района, глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Лофицкий.

С какой целью украинские ДРГ заходят на российские территории

— В тот день мы [всем] отрядом находились у командира батальона [теробороны] на совещании. Мне позвонили знакомые. Они сообщили: «В нашу Козинку зашли чужие». По их словам, колонна из нескольких машин с незнакомыми номерами заехала со стороны украинской границы. Проехали по Козинке, расстреляли машины местных жителей. Застрелили из-за угла одного из наших ребят — командира взвода самообороны Юрия Владимировича Горевого. И ранили женщину. В местный магазин зашли, что-то купили.

Я доложил о ситуации командованию. И дальше действовали уже наши военные — прибыли в Козинку и начали вытеснять диверсантов. Мои бойцы [теробороны] смогли эвакуировать жителей села. Позже за проявленное мужество им вручил грамоты губернатор нашей Белгородской области Вячеслав Гладков.

Массового применения оружия со стороны ДРГ не было. Значит, задача такая не стояла. Вероятнее всего, цели были просто пострелять и уехать. Обозначиться, так сказать. Своего рода «отчет о проделанной работе». Без разницы, куда попасть, лишь бы запугать население. И сейчас дроны со взрывчаткой периодически гоняются за людьми по нашему селу. Бабку с козой загоняли, гражданский автомобиль уазик главы администрации Козинки обстреляли и автомобиль нашего батюшки — вот что они им сделали? Нацистская ухватка — поглумиться.

Раньше некоторые жители говорили, мол, у меня есть охотничье ружье и, если незваные гости вдруг придут, то сяду и буду защищаться, отстреливаться. После захода ДРГ стало очевидно, что ружье не поможет. Нужно объединение, общая скоординированность. И выполнять решения командования.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Место, где застрелили командира взвода самообороны

«Придем — порядок наведем, камня на камне не оставим»

— Козинка — мое родное село. Я здесь родился и вырос. В нашу сельскую школу ходили дети и из соседних украинских сел. Но тогда границ не было. Мы жили дружно рядом десятки лет. Холодок в добрососедских отношениях наметился в 2014 году после известных событий на Майдане. Мы — козинцы — не понимали украинское стремление войти в Евросоюз. Мы предполагали, чем это может закончиться: тем, что в наших огородах будет фактически стоять НАТО.

Я служил в армии и затем в МВД, много читаю, знаю историю нашей страны. И я понимал уже тогда, в 2014-м, что противостоять нацизму без вооруженного конфликта, скорее всего, не получится. Наши соседи-украинцы — те, с кем вместе ходили в школу, — начали высказывать свою ненависть к нам. При встречах — села-то фактически через поле расположены — каждый раз сыпались угрозы: «В Россию придем — порядок наведем, камня на камне не оставим, москаляку — на гиляку». Вот что с ними произошло, что у них в голове? Я уже даже и с ближней родней из Харькова общаться перестал — с племянниками, с невестками. Они ненавидят Россию и не скрывают этого. Как будто какая-то зараза засела у них в головах и разъедает мозг. Название этой заразы — нацизм.

С началом СВО мы — жители района — организовались в отряд самообороны. Меня назначили командиром. Это не оплачивается, это патриотизм: встали на защиту своей земли. Изучили до автоматизма тактическую медицину: выхватил жгут, забинтовал… Ситуации ведь разные бывают, были… Изучили — те, кто не умел, — принципы обращения с оружием, минно-взрывное дело, управление БПЛА. Учили нас профессиональные военные инструкторы, в том числе вагнеровцы. Мы организовали ночные дежурства, патрулируем территорию. Живем в напряжении. Ситуация сложная. Обстрелы почти ежедневные.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возможно ли сейчас примирение россиян с украинцами

— Я после выхода на пенсию занимаюсь фермерством. Есть небольшое молочное стадо, завод по переработке молока: сыры, сметана, творог — поставляю в магазины Белгорода и на ярмарки. Более-менее устойчиво развивались. Заготавливал сено, 200 гектаров земли приобрел еще в то время, когда ничто не предвещало нынешней ситуации.

Моя земля находится рядом с селом Безымено, впритык к украинской границе. Сейчас там наши копают траншею, устанавливают колючку. И получается так, что земля моя осталась за колючкой, по ту сторону. То есть у меня в этом году посевной не будет.

Рядом земля еще одного фермера. У него была посеяна озимая пшеница. Когда он увидел, что колючку поставили и его земля тоже осталась по ту сторону, заплакал. Жалко свой труд, он ведь пахал, сеял. Это сейчас для нас, фермеров, тоже животрепещущая тема, мы остались фактически без источника существования: землю отрезали. Никаких компенсаций за это, скорее всего, не будет. Потому что идут военные действия. Никто не предлагает: «А давайте мы вам поможем». Плывем сами. Но что делать, таковы обстоятельства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Село Козинка

Возможно ли примирение России с Украиной, а мое личное — с бывшими одноклассниками и одноклассницами, которые сейчас называют россиян «захватчиками»? Тоже непростой вопрос. Я не готов им (соседям с украинской стороны. — NEWS.ru) объяснять, в чем они неправы, у меня нервов не хватит объяснять. Мой старший сын с 24 марта прошлого года числится без вести пропавшим. Пошел добровольцем на фронт, пропал под Белогоровкой, это Луганская область. Его Евгением зовут.

Да, замирение с Украиной возможно в принципе. И оно нужно. Но это должна быть наша — российская — территория. А не натовско-нацистская. Украинских соседей перевоспитаем, надеюсь.

Ну а нашей окончательной победой в СВО станет, наверное, возвращение к спокойной жизни. Когда люди перестанут бояться обстрелов, дронов, заходов ДРГ, а дети пойдут в школу на очное обучение. Школу у нас недавно отремонтировали, как пасхальное яичко стоит. Но пустая, у детей удаленка — сидят и глупеют, очень неудобная система.

Читайте также:

ФСБ сорвала план Великобритании по высадке украинских диверсантов

Военэксперт объяснил, кто отвечает за безопасность Крымского моста

Украинский БПЛА ударил по Елабуге: есть ли жертвы, что с заводом «Гераней»

СВР провела параллель между терактом в «Крокусе» и атаками на приграничье

Дагестан, Байден, Украина: кого СВР связывает с терактом в «Крокус Сити»?