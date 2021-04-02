Rutube сообщил о полном перезапуске платформы

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Российский видеохостинг Rutube в апреле полностью перезапустил платформу. Изменения коснулись веб-версии сайта — интерфейса, навигации и возможности управления контентом, говорится в пресс-релизе.

Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит ещё много работы, — приводит RT слова генерального директора видеохостинга Роман Максимов.

Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, также подключена функция монетизации. Бета-версия содержит разделы с подкастами, образовательной информацией и прямыми трансляциями. Также планируется запуск функции ведения стримов.

В третьем квартале появится возможность продавать товары в прямом эфире, а также разработчики запустят мобильное приложение, Smart-TV и доработают функции управления.

Как сообщал NEWS.ru, в России разрешили блокировать YouTube и другие сайты за «цензуру» российского контента. Однако тотальная блокировка не выход, считают эксперты. Российские специалисты должны сначала запустить альтернативную национальную площадку, хотя это сродни созданию велосипеда после велосипеда.