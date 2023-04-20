RusVesna: российские войска прорвались к трассе под Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщает, что российские военные силы смогли прорваться к трассе под Артемовском, но ВСУ пока мешают им закрепиться. В канале отметили, что дорога соединяет город с украинскими позициями в Часовом Яре. Также бои идут западнее железной дороги и рядом с Богдановкой.

ЧВК подошли к трассе через Хромово, заняв прилегающую посадку, стремясь закрепиться на трассе. ВСУ контратакуют, чтобы им помешать, — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркнул, что в город будут возвращаться люди, и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.

До этого боец группы «Вагнер» заявил, что мирные жители в Артемовске отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города. Он уверяет, что люди дожидаются прихода российских сил. Он добавил, что его подразделение продолжает вывозить мирных жителей из города в безопасное место. Последний раз вывезли восемь человек, из которых двое были детьми.