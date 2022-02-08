«Русские хакеры» отреагировали на арест членов кибергруппировки REvil
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:16, 08 февраля 2022
Дмитрий Коротаев в Тверском районном суде города МосквыФото: t.me/moscowcourts
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«Русские хакеры» поставили на первое место обеспечение своей безопасности и анонимности, сообщил генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков изданию Lenta.ru. Причина этого — аресты некоторых киберпреступников, в том числе из группировки REvil.
Безопасность и анонимность стали приоритетами после прецедентов с закрытием серверов REvil, арестов членов группировки, а также задержанием в России преступников, которые помогали обналичивать доходы киберпреступников. Другим катализатором этого стал выход борьбы с программами-шифровальщиками на государственный уровень, — объяснил Волков.
Он добавил, что попасть в партнёрские программы, с помощью которых в даркнете распространяются шифровальщики, стало сложнее — только через личное знакомство.
Весь криминальный андеграунд объединяется вокруг шифровальщиков. Работа нашлась всем: и тем, кто продаёт доступы к взломанным компаниям, и тем, кто их атакует, и тем, кто ведёт переговоры о выкупе или выкладывает похищенные данные в даркнете. На этом рынке будут постоянно появляться новые группировки, пересобранные из прежних объединений, — сказал Волков.
Ранее один из фигурантов дела хакерской группировки REvil Дмитрий Коротаев заявил на суде, что не признает вину. Коротаеву вместе с ещё 13 задержанными вменяется неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы.