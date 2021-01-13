Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится «русская зима»

https://static.news.ru/photo/239b775a-55be-11eb-95ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Типично «русская зима» с сугробами и морозами, которая пришла в Москву, сохранится в столице до конца января. Небольшое потепление можно ожидать в третьей декаде месяца, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако, предупредил он, затем снова начнёт холодать.

Будет небольшое потепление после 20-х чисел, но оно потом сменится холодом, погода будет волнообразная. Вторая половина января будет по-зимнему холодной, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Тишковец уточнил, что с 15 января в Москве начнётся ультраполярное вторжение. Пик холодов прогнозируется на выходные, он будет в ночь на 17-е число, когда температура воздуха опустится до −25 градусов.

При этом по центральной части России будет и того холоднее — до −30, отметил синоптик.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тишковец объяснил, почему в столице обледенела Останкинская телебашня.