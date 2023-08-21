Руководитель «КАМАЗ-мастер» назвал умершего Васильева легендарной личностью Руководитель «КАМАЗ-мастер» Чагин: Васильев был легендарной личностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Чагин

Первый гендиректор и создатель КамАЗа Лев Васильев был легендарной личностью в советском и российском автопроме, заявил NEWS.ru руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. По его словам, во многом благодаря Васильеву был построен завод КамАЗ.

С ним встречался и общался не раз. К нему с большим уважением относилась вся команда «КАМАЗ-мастер», все камазовцы. Это легендарная личность в советском и российском автопроме. Во многом благодаря ему построен завод КамАЗ. Очень печальная новость, понимаю, что он уже в возрасте. Он молодец, много лет прожил, навсегда останется в памяти, — сказал Чагин.

Он также передал соболезнования родным и близким Васильева.

Первый гендиректор и создатель КамАЗа Лев Васильев умер 21 августа на 99-м году жизни. Он 12 лет стоял у руля КамАЗа. Васильев получил звание Героя Социалистического Труда, орден Ленина и Золотую звезду «Серп и молот».

В полпредстве Татарстана в РФ сообщили, что Васильев с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны.