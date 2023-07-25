«Руки растут не из того места»: военкор показал неудачную атаку дрона ВСУ Военкор Котенок показал видео неудачной атаки беспилотника ВСУ

Фото: МО Украины

Военкор Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале видео неудачной атаки на российский танк беспилотником ВСУ с кумулятивным боеприпасом. По его словам, дрон промахнулся из-за низкой квалификации оператора.

Так бывает, когда у оператора руки растут не из того места, — написал Котенок.

Он добавил, что видео снято на Краснолиманском направлении. Военкор уточнил, что украинский дрон упал в метре от танка.

Ранее Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» рассказал о неудачной попытке украинского экипажа боевой машины пехоты Bradley спрятаться от атаки российских FPV-дронов. От точного удара боевую технику не спасла даже дымовая завеса, БМП была уничтожена.

До этого Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал кадры целого «кладбища» боевых машин пехоты Bradley, находившихся на вооружении украинской армии. На них можно заметить сразу шесть подбитых БМП американского производства. Предполагается, что выведенную из строя вражескую технику запечатлели около населенного пункта Работино в Запорожской области.