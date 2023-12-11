Руденко заявил о грядущем массовом отступлении ВСУ с левого берега Днепра

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины могут полностью уйти с позиций, расположенных на левом берегу Днепра, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, это связано с большими потерями, которые понесли украинские войска в ходе боев на данном участке линии соприкосновения. Руденко подчеркивает, что Киев признал бессмысленность удержания позиций.

На Украине в СМИ заговорили о бессмысленности удерживания левого берега Днепра. Аргументом служит огромное количество погибших морпехов ВСУ. Видимо, скоро будет массовое отступление с этого направления, — написал Руденко.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что за последние два месяца украинская армия потеряла около 13 тысяч морских пехотинцев в ходе боев на левом берегу Днепра. По его словам, в этом виновно желание командования ВСУ закрепиться на данном участке, а также эффективные действия российских войск на Херсонском направлении. Наибольшие потери украинцы несут в районе населенного пункта Крынки и Андреевского моста.

Украинские вооруженные силы также оказались в тяжелом положении в районе Клещеевки (ДНР). По словам военкора Александра Сладкова, российская армия охватывает данный населенный пункт в клещи, вынуждая подразделения ВСУ отступать со своих позиций.