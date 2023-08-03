Руденко показал подрыв блиндажа с живой силой противника

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео подрыва блиндажа с живой силой противника. Журналист не уточнил, на каком направлении была осуществлена успешная российская атака.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео уничтожения украинских танков и инженерной техник на Запорожском фронте. По информации канала, удары наносятся с помощью беспилотника «Ланцет».

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский 229-й артиллерийский полк атаковал украинские подразделения на Запорожском направлении. На опубликованных в канале кадрах тяжелая РСЗО сжигает позиции противника.

Ранее также Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал о массированном ударе ВС РФ по позициям ВСУ в Угледаре. По информации канала, противник был атакован с воздуха. Министерство обороны России информацию не комментировало.