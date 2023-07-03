«Военкоры Русской Весны» написали открытое письмо к губернаторам с просьбой создать механизм передачи конфискованных плавательных средств для нужд Вооруженных сил. Евгений Поддубный назвал дистанционное минирование недооцененной тактикой, а Александр Сладков рассказал о контратаках ВС РФ в Запорожской области. Что обсуждают военкоры 3 июля — в материале NEWS.ru.
Военкоры попросили отдать лодки браконьеров армии
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» обратился к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краёв с просьбой создать механизм для передач конфискованных катеров и лодок на нужды ВС РФ.
«Байды и лодки браконьеров стоят и гниют по штрафстоянкам. Зачастую это катера длиной до 10 метров с установленными на них от 2 до 4 моторов. Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов под Херсоном. Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск „Днепр“», — говорится в обращении.
Глава Дагестана Сергей Меликов уже откликнулся на просьбу военкоров.
«Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства республики Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с Пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений», — сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев также призвал передать конфискованные лодки и машины бойцам СВО.
Практика передачи конфискованного транспорта браконьеров на нужды Вооруженных сил ранее применялась в Приморском крае. Губернатор Олег Кожемяко поручил передать военным технику, изъятую у лиц, занимающихся незаконной добычей древесины. Первая партия такой техники отправилась в зону СВО в мае.
Герман Куликовский: «Вопрос с созданием Днепровской флотилии скоро решится»
Военный корреспондент Герман Куликовский отмечает, что благодаря передаче конфискованных плавсредств армии можно решить вопрос с обеспечением катерами подразделений, которые расположены на левом берегу Днепра.
«Вопрос с созданием Днепровской флотилии из браконьерских лодок скоро решится. Тут может произойти интересный зигзаг судьбы. Браконьерил человек на Каспии, попался, лодку у него изъяли, самого посадили в тюрьму. Он решил искупить вину и начать жизнь с чистого листа. Заключил контракт, попал в отряд „Шторм“. Воюет себе на Днепре и получает конфискованную лодку, на которой в прошлой жизни занимался преступной деятельностью», — предполагает Куликовский.
Дмитрий Стешин про лодки браконьеров: «Их дрон не догонит, а пуля — только на излете»
Военный корреспондент КП Дмитрий Стешин отмечает скоростные качества лодок, которые используются для незаконной ловли рыбы.
«Как решить проблему плавсредств для нашей армии? Браконьерский конфискат! Мне написал читатель в почту о сотнях браконьерских лодок, конфискованных полицией. Я точечно сообщил соратникам по помощи СВО и понеслось. Оцените, какие катера. Их дрон не догонит, а пуля — только на излете», — считает Стешин.
Евгений Поддубный: «Системы дистанционного минирования недооценены»
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный назвал недооценёнными системы дистанционного минирования.
«Впервые в новейшей истории мы столкнулись с масштабным применением современных средств дистанционного минирования. Эти системы показывают себя эффективно в контексте затруднения перемещений. Даже когда разбрасываются ПФМ (противопехотные мины нажимного действия, „Лепестки“. — NEWS.ru) на огневую позицию САУ — это серьезно затрудняет работу батареи. А если противотанковые мины — вообще беда и для пехоты, и для техники. Системы дистанционного минирования недооценены», — считает Поддубный.
В Запорожской области такие системы активно применяет ВСУ, подчеркнул военкор.
Андрей Руденко: «В Запорожье сбили три штурмовика ВВС Украины»
Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает, что в Запорожье силами ПВО 58-й армии был сбит Су-25 ВВС Украины — это уже третий сбитый самолет за последние два дня.
«Сегодня утром противник парой Су-25 попытался нанести авиационный удар с рубежа Новоандреевка — Новоданиловка. В 08:10 самолет был сбит стрелком-зенитчиком из ПЗРК „Верба“. С наземных камер наблюдения зафиксировано, как в момент удара заходит пара самолетов, а возвращается лишь один с отстрелом тепловых ловушек. Таким образом, на счету ПВО 58-й армии уже три сбитых „сушки“ за два дня. 2 июля были уничтожены Су-25 и Су-27», — отмечает Руденко.
Александр Сладков: «ВС РФ начали контратаковать в Запорожье»
Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские войска держат активную оборону на Ореховском направлении в Запорожской области.
«Мы превратили уже нашу оборону в активную. Теперь не только противник атакует, но и мы успешно контратакуем. Речь, конечно, не идет о нашем контрнаступлении. Мы начали больно кусаться в ответ. В данном случае мы бьем по наступающим ротам ВСУ артиллерией и авиацией, бьем по тылам ракетами, а русская пехота раздергивает противника контратаками. Это весьма усложняет задачу противника», — подчеркивает Сладков.
По словам Сладкова, ВСУ нечего сообщить союзникам перед саммитом НАТО в Вильнюсе.
WarGonzo: «ВСУ несут большие потери под Артемовском»
Источники Telegram-канала WarGonzo сообщают, что подразделения ВСУ отброшены от Клещеевки — поселка к югу от Артемовска, на который пытаются наступать ВСУ.
«В районе Клещеевки враг отброшен назад. В ходе боев противника подпустили поближе к нашим позициям, после чего по нему нанесли удар с использованием средств огневого поражения и артиллерии. Он был отброшен на исходные позиции. Источники с мест сообщают о больших потерях в рядах ВСУ», — сообщают авторы Telegram-канала.
Минобороны эту информацию пока не комментировало.
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