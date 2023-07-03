Руденко назвал число сбитых самолетов ВСУ: что пишут военкоры 3 июля Военкоры предложили передать конфискованные у браконьеров лодки в армию

Фото: МО РФ

«Военкоры Русской Весны» написали открытое письмо к губернаторам с просьбой создать механизм передачи конфискованных плавательных средств для нужд Вооруженных сил. Евгений Поддубный назвал дистанционное минирование недооцененной тактикой, а Александр Сладков рассказал о контратаках ВС РФ в Запорожской области. Что обсуждают военкоры 3 июля — в материале NEWS.ru.

Военкоры попросили отдать лодки браконьеров армии

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» обратился к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краёв с просьбой создать механизм для передач конфискованных катеров и лодок на нужды ВС РФ.

«Байды и лодки браконьеров стоят и гниют по штрафстоянкам. Зачастую это катера длиной до 10 метров с установленными на них от 2 до 4 моторов. Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов под Херсоном. Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск „Днепр“», — говорится в обращении.

Глава Дагестана Сергей Меликов уже откликнулся на просьбу военкоров.

«Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства республики Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с Пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений», — сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев также призвал передать конфискованные лодки и машины бойцам СВО.

Практика передачи конфискованного транспорта браконьеров на нужды Вооруженных сил ранее применялась в Приморском крае. Губернатор Олег Кожемяко поручил передать военным технику, изъятую у лиц, занимающихся незаконной добычей древесины. Первая партия такой техники отправилась в зону СВО в мае.

Фото: Сергей Смирнов/РИА Новости

Герман Куликовский: «Вопрос с созданием Днепровской флотилии скоро решится»

Военный корреспондент Герман Куликовский отмечает, что благодаря передаче конфискованных плавсредств армии можно решить вопрос с обеспечением катерами подразделений, которые расположены на левом берегу Днепра.

«Вопрос с созданием Днепровской флотилии из браконьерских лодок скоро решится. Тут может произойти интересный зигзаг судьбы. Браконьерил человек на Каспии, попался, лодку у него изъяли, самого посадили в тюрьму. Он решил искупить вину и начать жизнь с чистого листа. Заключил контракт, попал в отряд „Шторм“. Воюет себе на Днепре и получает конфискованную лодку, на которой в прошлой жизни занимался преступной деятельностью», — предполагает Куликовский.

Дмитрий Стешин про лодки браконьеров: «Их дрон не догонит, а пуля — только на излете»

Военный корреспондент КП Дмитрий Стешин отмечает скоростные качества лодок, которые используются для незаконной ловли рыбы.

«Как решить проблему плавсредств для нашей армии? Браконьерский конфискат! Мне написал читатель в почту о сотнях браконьерских лодок, конфискованных полицией. Я точечно сообщил соратникам по помощи СВО и понеслось. Оцените, какие катера. Их дрон не догонит, а пуля — только на излете», — считает Стешин.

Евгений Поддубный: «Системы дистанционного минирования недооценены»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный назвал недооценёнными системы дистанционного минирования.

«Впервые в новейшей истории мы столкнулись с масштабным применением современных средств дистанционного минирования. Эти системы показывают себя эффективно в контексте затруднения перемещений. Даже когда разбрасываются ПФМ (противопехотные мины нажимного действия, „Лепестки“. — NEWS.ru) на огневую позицию САУ — это серьезно затрудняет работу батареи. А если противотанковые мины — вообще беда и для пехоты, и для техники. Системы дистанционного минирования недооценены», — считает Поддубный.

В Запорожской области такие системы активно применяет ВСУ, подчеркнул военкор.

Андрей Руденко: «В Запорожье сбили три штурмовика ВВС Украины»

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает, что в Запорожье силами ПВО 58-й армии был сбит Су-25 ВВС Украины — это уже третий сбитый самолет за последние два дня.

«Сегодня утром противник парой Су-25 попытался нанести авиационный удар с рубежа Новоандреевка — Новоданиловка. В 08:10 самолет был сбит стрелком-зенитчиком из ПЗРК „Верба“. С наземных камер наблюдения зафиксировано, как в момент удара заходит пара самолетов, а возвращается лишь один с отстрелом тепловых ловушек. Таким образом, на счету ПВО 58-й армии уже три сбитых „сушки“ за два дня. 2 июля были уничтожены Су-25 и Су-27», — отмечает Руденко.

Фото: МО РФ

Александр Сладков: «ВС РФ начали контратаковать в Запорожье»

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские войска держат активную оборону на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Мы превратили уже нашу оборону в активную. Теперь не только противник атакует, но и мы успешно контратакуем. Речь, конечно, не идет о нашем контрнаступлении. Мы начали больно кусаться в ответ. В данном случае мы бьем по наступающим ротам ВСУ артиллерией и авиацией, бьем по тылам ракетами, а русская пехота раздергивает противника контратаками. Это весьма усложняет задачу противника», — подчеркивает Сладков.

По словам Сладкова, ВСУ нечего сообщить союзникам перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

WarGonzo: «ВСУ несут большие потери под Артемовском»

Источники Telegram-канала WarGonzo сообщают, что подразделения ВСУ отброшены от Клещеевки — поселка к югу от Артемовска, на который пытаются наступать ВСУ.

«В районе Клещеевки враг отброшен назад. В ходе боев противника подпустили поближе к нашим позициям, после чего по нему нанесли удар с использованием средств огневого поражения и артиллерии. Он был отброшен на исходные позиции. Источники с мест сообщают о больших потерях в рядах ВСУ», — сообщают авторы Telegram-канала.

Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Читать также:

Аксенов, Сальдо, Приходько: на чью еще жизнь покушались ВСУ

Главу Крыма Аксенова хотели взорвать: как ВСУ атакуют Россию 3 июля

Поддубный раскрыл больную проблему ВС РФ: что пишут военкоры 2 июля

Пять часов в пробке: почему возник затор на Крымском мосту, слова очевидцев