RT сообщило об американском «клоне» ФБК Навального

У ФБК (включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) оппозиционера Алексея Навального, который отбывает тюремный срок, появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Об этом сообщает RT.

Руководит новой организацией бывший глава штабов Навального Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Отмечается , что среди руководящих лиц есть и экс-совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого обвиняют в хищении 28 млрд рублей.

Эксперты считают, что новый фонд потребовался для дополнительного потока денежных средств, ведь в России эти каналы перекрыты. Донаты, по мнению специалистов, могут поступать в том числе и в виде грантов от американского правительства.

Напомним, что Волков, Ашурков и Железняк объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова ищут по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.

Ранее сообщалось, что Владимирский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, который признал правомерными действия администрации исправительной колонии № 3. Та запретила адвокатам проносить смартфоны. Сам Навальный на заседание суда не явился.