РСТ счёл нерентабельным запуск чартерных поездов в Крым РСТ: инициатива о запуске чартерных поездов в Крым представляется нерентабельной

Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Организация ежедневного чартерного поезда в Крым представляется нерентабельной. Такое мнение высказала глава комиссии по железнодорожному транспорту Российского союза туриндустрии Сусанна Старцева. Она рассказала РБК, что организовать подобный рейс будет сложно и не исключено, что он будет ездить практически пустым.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на директора компании «Ласпи» Елену Баженову сообщило, что туристические компании направили в Министерство курортов и туризма Крыма обращение, где просят организовать дополнительный ежедневный поезд на полуостров. Запуск такого чартерного поезда туроператоры объяснили резким падением спроса на отдых в Крыму из-за отсутствия авиационного сообщения с полуостровом.

Старцева отметила, что комиссии РТС неизвестно о консолидированном обращении, в котором должны участвовать как туроператоры, так и отельеры. По её словам, организация подобного поезда по аналогии с чартерными авиаперевозками, будет непроста. Здесь необходимо учитывать пропускную способность рельс, силу локомотива, наличие вагонов и проводников в них, возможности платформ принимающей стороны.

Может получиться так, что туда поезд привезёт людей, а обратно уедет пустой, что для перевозчика нерентабельно, — отметила эксперт.

По словам Старцевой, 20 лет назад Россия устраивала похожие чартеры в Финляндию, «но без системного диалога между перевозчиком и представителями бизнеса, которые могли бы гарантировать пассажиропоток, это невозможно».

По данным «Коммерсанта», бизнес готов выкупать с дисконтом 20–25% мест в чартерных поездах. В свою очередь, министр курортов и туризма региона Вадим Волченко заявил изданию, что запуск чартеров на железной дороге является частью комплекса мер по повышению транспортной доступности Крыма.