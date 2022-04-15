РПЦ перенесла сроки проведения Архиерейского собора
РПЦ перенесла Архиерейский собор на осень или зиму из-за сложной обстановки в мире
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:17, 17 апреля 2022
Фото: Ded egor/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org
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Священный синод Русской православной церкви перенёс дату проведения Архиерейского собора на осень или зиму. Причиной стала сложная международная обстановка. Изначально мероприятие планировалось провести в мае. Об этом говорится в опубликованном на сайте Московской патриархии журнале заседания Синода от 17 апреля.
Постановили: в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года, — говорится в сообщении.
Точные сроки проведения собора Синод обсудит в рамках летнего заседания. Изначально предполагалось, что Архиерейский собор пройдёт с 26 по 29 мая 2022 года.
Ранее священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) призвал всех верующих Земли молиться за скорейшее начало переговоров по ситуации на Украине, где Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию. Он подчеркнул, что «и наши, и украинцы, и англичане, все» должны больше молиться ради примирения сторон.