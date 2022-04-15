РПЦ перенесла сроки проведения Архиерейского собора

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На Украине нет ни президента, ни Верховного главнокомандующего, а вместо них восседает бандитская группировка, заявил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он считает, что украинских «бандерлогов и националистов» необходимо уничтожить. Он добавил, что против России настроен весь мир, на территории Украины присутствуют бойцы из десятка других государств. Глава Чечни подчеркнул, что вести переговоры с украинской стороной смысла не имеет, потому что разговаривать там не с кем.

Нужно решить с корнями уничтожить нациков, шайтанов. После этого надо назначить временного исполняющего главу региона и после этого начинать формировать ветвь власти, — сказал он. По его словам, после этого...