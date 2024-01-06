Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Прямую трансляцию службы ведут ряд российских телеканалов и сайт РПЦ.

По данным ТАСС, на богослужении присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественники, православные волонтеры и прихожане столичных храмов.

В нынешнем году в канун праздника в храм была доставлена икона «Троица» Андрея Рублева. Образ помещен в киот и установлен у правого клироса храма.

Ранее в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что в столице в Рождество будут работать 550 храмов. В них ожидается около миллиона человек.

Также стало известно, что Москва оказалась самым популярным городом для поездок на Рождество, на 7 января 22% гостиниц забронировано именно в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург, также в число лидеров вошли Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.