Рота проституток создается в ВСУ? Что сейчас происходит в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военкоры продолжают обсуждать последние новости и события СВО сегодня, 16 апреля 2024 года. О чем они писали в своих Telegram-каналах? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас происходит на Харьковском направлении

«На нашем направлении создана группировка „Север“. Просто так такие группировки не создаются, они решают не только тактические, но и задачи оперативно-стратегического характера со всеми вытекающими деталями: это и материальные средства, и тыловое обеспечение, наличие сил и средств. У нас уже создана и активно действует группировка „Днепр“. Мы наносим мощные огневые удары по важным военным объектам противника на территории Харьковской области, ночью были мощные прилеты в сторону Чугуева, напомню, там находится военный аэродром, командные пункты, в том числе углубленные. Информация пока скудная, но, по имеющимся у меня сведениям, были поражены важные объекты», — рассказал военкор Геннадий Алехин.

По его словам, в Чугуеве есть завод по производству минеральной воды, там складировались боеприпасы и техника, пивоваренный завод, там также располагались военные объекты, а в Малиновке — танковый полигон и тренировочные лагеря.

«Там находились и места расположения подразделений ВСУ. Мощная канонада продолжается по полной программе. Надо очень осторожно относиться к всевозможным видео, отличать вбросы от достоверной информации. Ну, к примеру, рота проституток, которая создается в ВСУ, это, конечно, фейк. А вот украинская идея создать иллюзию повторения Бучи — есть такое: в Изюмовском районе замечены автомобили с символикой Z и солдаты ВСУ, переодетые в российскую форму. Мои источники подтверждают. Кстати, шевроны даже российские для этого случая, вот эту всю атрибутику шьют в Кочановской женской колонии в городе Харькове», — добавил Алехин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что сейчас происходит на Авдеевском направлении

«ВС РФ продолжают продвигаться в Новокалиново к северу от Авдеевки. По нашим данным, российским силам удалось продвинуться на север практически до перекрестка Степовой и Першотравневой улицы (трасса О-0544). Несколько прояснилась обстановка на участке Бердычи — Семеновка, где также наступают ВС РФ. Под контроль российских сил перешла большая часть Семеновки, однако на северных окраинах сохраняется присутствие противника. Кроме того, западная часть Бердычей под контролем противника. По-видимому, вышедшие на окраины штурмовые группы ВС РФ были вынуждены откатиться за водоем ввиду сложностей со снабжением и контратак ВСУ со стороны улицы Казберова и руин сельскохозяйственного аэропорта», — пишет «Рыбарь».

По данным авторов канала, проблемой для ВС РФ стало разрушение дамб, по которым шло сообщение в Бердычах.

«Фактически с восточной на западную окраину и наоборот можно пройти лишь пешком или крайне медленно на технике, что в боевой обстановке, очевидно, весьма сложно. По-видимому, именно с этим и связана активизация атак в полях и посадках к северу от населенного пункта, где весьма сложная минная обстановка», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что сейчас происходит на других направлениях СВО

«На направлении Белогоровки продолжаются боевые столкновения. Российские войска пытаются нарастить давление и охватить позиции ВСУ с флангов, создавая предпосылки для прорыва. Артемовское направление: ВС РФ продолжают штурм восточных окраин Часова Яра, пытаясь максимально использовать возможности для сковывания противника и расширения контролируемой территории. Основная цель — выход на важные логистические узлы и максимизация давления на оборону ВСУ в этом секторе. На Донецком направлении ВС РФ ведут активное наступление, особенно в районе Новомихайловки, где ведется борьба за каждый дом. Идет расширение зоны контроля и укрепление позиций, в частности на южных окраинах Красногоровки, чтобы улучшить стратегическое положение в этом районе», — написал военкор Евгений Лисицын.

По его данным, на Херсонском направлении в районе Крынок продолжаются бои, ВСУ активно применяют артиллерию и дроны.

«Запорожское направление: в Работино идут тяжелые бои, где используется весь спектр вооружений от штурмовых групп до тяжелой артиллерии. Времевский выступ: активные боевые действия продолжаются в районе Старомайорского и Урожайного с целью закрепления успехов и дальнейшего продвижения. ВС РФ пытаются создать условия для давления на противника и возможного окружения ключевых укрепленных районов», — добавил Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что за пожар произошел на военном заводе в США

«С утра только хорошие новости! Завод по производству боеприпасов горит в США. По сообщениям местных СМИ, именно оттуда в 2022 году на Украину поставили немалую часть снарядов для минометов и артиллерии. На кадрах видно, что с крыши завода валит густой дым. На предприятии, которое расположено в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, изготавливают боеприпасы 105-мм, 120-мм и 155-мм для артиллерийских корпусов армии США», — написал военкор Андрей Руденко.

«По всей видимости, изношенное оборудование в условиях повышенных производственных нагрузок не выдерживает», — прокомментировали новость «Два майора».

«Это точно сделал Байден. Лично отдал приказ спалить предприятие, чтобы отвлечь внимание от выборов. Именно так выглядят стандартные вбросы вражеских СМИ по любым новостям в России. Когда это публикуется один раз, выглядит как бред. Когда это публикуют 10 раз, выглядит как теория заговора. Когда 100 раз — это уже почти общественное мнение. Не ориентируйтесь на количество публикаций и заголовки. Изучайте разные источники информации!» — написали авторы канала «Блокнот Пропагандиста».

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