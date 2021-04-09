Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти из-за российских вакцин

https://static.news.ru/photo/79820586-9947-11eb-b4c5-96000091f725_660.jpg Фото: Reuters

Ни одного случая смерти после вакцинации российскими препаратами от коронавируса на территории страны не зарегистрировано. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова.

По её словам, уже более 1,5 млн россиян ведут онлайн-дневники наблюдения, где вносят данные о самочувствии после вакцинации. Помимо этого, действует система фармаконадзора, куда каждый медработник обязан вносить сведения обо всех случаях побочных реакций на вакцины.

С начала применения [препаратов] нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%, — цитирует Самойлову ТАСС.

Она подчеркнула, что специалисты тщательно исследуют каждый случай возможного появления тяжёлой нежелательной реакции у привившихся.

Глава Росздравнадзора добавила, что российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит Всемирной организации здравоохранения в 2016 году.

На данный момент в России разработано три препарата от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первые два уже выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы, а третий готовится к вводу в гражданский оборот. Как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что каждая из этих вакцин доказала свою эффективность.