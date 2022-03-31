Ростуризм: туроператоры вывезли всех российских туристов из-за рубежа

Российские туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов, которые столкнулись с трудностями с возвращением на Родину из-за рубежа. Об сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с представителями туриндустрии, пишет РИА Новости.

Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов, которые испытывали сложности с возвращением домой. Это чуть больше 100 тысяч человек, - сказала глава Ростуризма.

Ранее блогер-миллионник Яна Муратова сообщила NEWS.ru, что большая группа российских туристов, включая её застряла в Доминикане. По её словам, «райский уголок стал тюрьмой» для её семьи, обратные билеты на четырёх человек стоят около миллиона рублей, но и эту сумму невозможно оплатить из-за блокировки банковских карт россиян.

Что касается стран, трудностей с возвращением откуда не ожидается, это Турция, Армения, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан. Накануне «Аэрофлот» анонсировал продажу билетов на рейсы по этим направлениям из Сочи.