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Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, обвиняемый в превышении полномочий и халатности, вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Илюгин вернулся на работу, — передаёт «Интерфакс». Отмечается, что первоначальная мера пресечения — арест — была заменена на подписку о невыезде. Согласно версии следствия, Илюгин занимался незаконной выдачей и продлением...