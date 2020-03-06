Ростуризм сделал новое заявление в связи с коронавирусом. Агентство призвало путешественников не опасаться поездок по стране.
На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет. В Ростуризме призывают не отказываться от отдыха в стране. Отдых в России может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать, — говорится в сообщении.
Также представители Ростуризма добавили, что на рынке есть масса предложений по соотношению цена-качество.
NEWS.ru ранее писал, что в январе 2020 года Ростуризм отверг идею налога на выезд за границу. Однако такую инициативу осудили и в Госдуме.
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