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Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил проверить, насколько много нелегальных «реабилитационных» центров действует в РФ. Такое решение он принял после приёма граждан в Петербурге.

Двое пришедших на приём пожаловались Бастрыкину на «реабилитационный» центр в Ленинградской области для граждан с наркотической, алкогольной и иными видами зависимости. Данное учреждение, как сообщили главе СК, не имеет права...