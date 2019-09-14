Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку деятельности АО «Ярославское АТП» после ДТП, в котором погибли восемь человек.
В ведомстве пояснили, что это владелец автобуса, передаёт
Как писал News.ru ранее, восемь человек стали жертвами крупной аварии с участием автобуса ПАЗ в Ярославской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.