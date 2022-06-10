Ростех вооружит российскую армию мультикалиберными автоматами Ростех планирует создать для армии мультикалиберные автоматы

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ЦНИИточмаш (входит в корпорацию «Ростех») создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии. Об этом журналистам сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, передает РИА Новости. Он отметил, что оружие уже прошло серию испытаний.

По словам Оздоева, речь идёт об охотничьем карабине со сменными модулями, которые позволяют оперативной менять стволы и использовать патроны разных калибров.

Специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и реализовать её не только для гражданского сегмента, но и для стрелкового оружия, создаваемого в интересах вооружённых сил, — сообщил менеджер Ростеха.

Он также добавил, что подобного рода разработка позволяет повысить унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемёта и пистолета-пулемёта, позволит облегчить ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях позволит быстро перейти на другой калибр в случае создания новых боеприпасов.

Ранее компания «РТ-Техприёмка» госкорпорации «Ростех» представила промышленную блокчейн-платформу Cells и прикладные решения на её основе, включая систему платежей в международных расчётах, которая может стать полноценной заменой системе SWIFT. Новая система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты.