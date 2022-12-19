Ростех в разы увеличил производство боеприпасов к комплексу «Искандер»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Загрузка пусковой установки «Искандер-М»

Госкорпорация «Ростех» существенно увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер», заявил в интервью каналу «Россия 24» первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. По его словам, высокоточные комплексы весьма надежны и очень эффективно выполняют задачу по уничтожению инфраструктуры противника.

[Производство] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы, — сказал он.

Ранее Министерство обороны России показало работу расчетов комплекса «Искандер» в зоне проведения спецоперации. В социальных сетях ведомство разместило ролик, на котором расчеты выполняют приказ о пуске крылатой ракеты по объекту противника. На кадрах ракетчики ЗВО при помощи пусковой установки приводят в стартовое положение крылатую ракету. После того, как командный пункт отдает приказ, расчет запускает снаряды.

В военном ведомстве отметили, что с момента получения задачи до отправки снаряда проходит всего несколько минут. Также в Минобороны уточнили, что ракета способна лететь на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.