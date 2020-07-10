Ростех учёл замечания по аппаратам ИВЛ «Авента-М» после их возгораний

https://static.news.ru/photo/51a6a196-c28a-11ea-b421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Все замечания Росздравнадзора по аппаратам ИВЛ «Авента-М», полученные после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, учтены, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. При этом он считает, что делать выводы о причинах их возгораний пока рано, так как следствие ещё не завершено.

Все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода-изготовителя, — цитирует ТАСС Чемезова.

Чемезов подчеркнул, что необходимо провести ещё множество экспертиз — как аппаратов, так и условий их эксплуатации.

Как писал NEWS.ru, в работе Уральского приборостроительного завода, который занимается изготовлением приборов для искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», обнаружены нарушения. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. В ведомстве при этом подчеркнули, что по предварительным данным, они не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Внеплановую проверку Уральского приборостроительного завода Росздравнадзор по Свердловской области инициировал 18 мая. Её целью было предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении этого аппарата.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» начали отзываться из российских больниц концерном «Радиоэлектронные технологии» для дополнительной проверки по распоряжению Росздравнадзора. Дополнительные испытания аппаратов будут проходить на повышенных мощностях и в рамках нештатных ситуаций.

Работу проведут специалисты концерна совместно с медицинским персоналом. Эта проверка вызвана пожаром, случившимся 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Подобный пожар произошёл и в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. В результате инцидентов погибли шесть пациентов.