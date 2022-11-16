Российские войска получили новые РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г»

Специальное конструкторское бюро (СКБ) в рамках гособоронзаказа поставило Минобороны России партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», сообщается на сайте корпорации «Ростех». По словам гендиректора СКБ Сергея Дядькина, контракты по их отгрузке выполнили полностью и вовремя. Количество боевых машин в госкорпорации не уточнили.

Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок. <...> Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — приоритетная задача для нашего предприятия, — заявил Дядькин.

Система «Торнадо-Г» калибра 122 мм предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Система «Торнадо-C» калибра 300 мм используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов и военно-промышленной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» имеют преимущества перед аналогичными снарядами американских РСЗО HIMARS и в дальности стрельбы, и в мощности боевой части. Они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении противника и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе. Еще одним преимуществом, по мнению военного эксперта, является их точность.