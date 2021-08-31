«Ростех» разработал варианты обеспечения Крыма пресной водой

Государственная корпорация «Ростех» прорабатывает варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму мощностью 1 млрд куб. м в год. Подготовлены несколько вариантов решения этого вопроса, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, оптимальным считается вариант со строительством к 2030 году 10 заводов, четыре из них общей мощностью 100 млн куб. м будут работать с использованием термального метода («выпаривание»), а остальные — методом обратного осмоса, при котором морская вода процеживается через специальную мембрану.



Разрабатываются также и другие варианты — например, со строительством только пяти заводов по технологии обратного осмоса. Строить же термальные, основанные на выпаривании, заводы, чтобы покрыть весь дефицит воды, сейчас нереально, отмечается в материале. Источники финансирования такого масштабного проекта также пока не ясны.

Проблемы с пресной водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России. Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра и обеспечивавший регион. В результате вопрос водоснабжения пришлось решать за счёт водохранилищ естественного наполнения и подземных источников. В прошлом году последние значительно обмелели, в связи с чем в ряде городов пришлось ограничить подачу воды.

Ранее глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что в настоящее время полуостров Крым обеспечен пресной водой в достаточном объёме, никаких графиков водоснабжения нет.