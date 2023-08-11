Ростех показал Су-57 в виде робота-сокола

Фото: Ростех

Ростех показал в Telegram-канале истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола. В корпорации добавили, что в новых образах будут позже представлены и другие образцы техники корпорации.

Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Боевой самолет представлен в виде пикирующей хищной птицы. «Су-57 — сокол российских ВКС», — отметили в корпорации.

Как следует из рейтинга российских самолетов, составленного Military Watch, Су-57 является самым опасным истребителем ВКС. РФ. Обозреватели указали на то, что воздушное судно отличает исключительная маневренность и высокая мощность ракет Р-77М и Р-37М.

Летчик-испытатель ГК НИИ ВВС Герой Советского Союза Владимир Кондауров ранее рассказал NEWS.ru, что Су-57 оснащен особым оборудованием и вооружением, которым не обладает тот же Су-35. Он подчеркнул, что для проверки эффективности Су-57 его необходимо испытать в боевых условиях и после этого заниматься доработками или улучшениями.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. По поводу истребителя пятого поколения Су-57 информации практически нет.