Ростех показал отправку новой партии БМП-3 для Минобороны Курганмашзавод отправил Минобороны новую партию БМП-3 в рамках госзаказа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМП-3

Госкорпорация «Ростех» поставила партию боевых машин пехоты БМП-3 Минобороны России, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы». Поставка прошла в рамках госзаказа.

Курганмашзавод «Высокоточных комплексов» поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа, — говорится в публикации.

В Ростехе отметили, что на протяжении двух лет предприятие наращивает объемы производства военной техники. Ее образцы совершенствуются под поставленные Министерством обороны России задачи.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» отогнали и отремонтировали трофейную БМП Marder немецкого производства, которая была подбита в районе населенного пункта Северное на Авдеевском направлении. Бронемашину нашли на открытом пространстве в воронке от снаряда. Военнослужащие в целях безопасности буксировали вышедший из строя Marder в ночное время суток.

До этого западную трофейную технику оценил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в оружии, произведенном на Западе, нет ничего особенного, Россия способна делать «такое же и еще лучше».