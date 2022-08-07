«Ростех» объявил о блокировке своего канала на YouTube Корпорация «Ростех» объявила о блокировке своего канала на YouTube и переходе на RuTube

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Государственная корпорация «Ростех» получила уведомление от компании Google о блокировке своего YouTube-каналаю Причиной этого стали санкции Запада в отношении российскго гиганта. В корпорации сообщили, что с 7 августа корпорация переходит на отечетсвенную площадку RuTube.

Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле, — заявили по поводу случившегося в «Ростехе».

Там подчеркнули, что были готовы к подобному исходу, в связи с чем перенесли все 230 видеороликов на российскую площадку RuTube.

Ранее сообщалось, что американский видеохостинг YouTube 4 августа удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. На своем канале переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией. Пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, сообщила, что канал Пучкова был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. В компании отметили, что контент был удалён после получения очередного предупреждения (страйка) за нарушение правил платформы. Отмечается, что это был третий страйк за 90 дней.