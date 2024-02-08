Специалисты создадут облик для новой российской БМП «Манул» Универсальная платформа БМП «Манул» получит турбированный двигатель

Фото: Ростех

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») вместе с Минобороны РФ работают над внешним обликом перспективной универсальной платформы БМП «Манул», сообщила ТАСС пресс-служба компании. При комплектации новой техники используют турбированный двигатель УТД-32Т. Он более мощный по сравнению с серийным БМП.

В настоящее время совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП «Манул». Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа, — проинформировали в холдинге.

БМП «Манул» разработана Курганмашзаводом, впервые ее показали на форуме «Армия-2020». Эта боевая машина отличается передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Ожидается, что «Манул» станет платформой для перспективных комплексов вооружения. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи конкретных заказчиков.

Ранее стало известно, что бойцы в зоне СВО вскоре опробуют модернизированную перспективную крупнокалиберную винтовку МЦ-572. Она известна как «убийца» американской Barrett. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» после испытаний улучшили эргономику оружия.