Росстат изменит систему наблюдения за доходами россиян РБК: Росстат усовершенствует методы оценки доходов и расходов россиян

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Росстат решил усовершенствовать свои методы оценки финансового положения россиян, ведомство разместило на портале госзакупок контракт с соответствующим запросом, сообщает РБК. Отмечается, что специалистам придется работать в условиях неполноты основы выборки и при ограниченных возможностях сбора первичных данных.

Работа должна быть выполнена в два этапа, крайний срок — середина ноября текущего года. Стоимость контракта составляет 6 млн рублей.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, использование внешних источников осложняется тем, что придется иметь дело с банковской тайной. Кроме того, нужно разработать алгоритм учета наличных расходов и транзакций в цифровых валютах. Помимо этого, нужно проработать измерение расходов домохозяйств с высокими доходами, а также понять, как сделать выборку по целевой группе «многодетные семьи».

Ранее Росстат сообщил, что уровень бедности в России по результатам 2023 года составил 8,5%. При этом по итогам 2022 года доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности была на уровне 9%. Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Москве и Республике Татарстан. Самые высокие показатели были в Туве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Средняя граница бедности в прошлом году составила 14 399 рублей.