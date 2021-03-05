Росстат сообщил об увеличении естественной убыли населения в январе

https://static.news.ru/photo/6f14d8de-7dc8-11eb-a85e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат подвёл итоги «естественного движения населения» в январе. По данным официальной статистики число смертей от коронавируса в России в январе по сравнению с декабрём прошлого года снизилось, при этом общий показатель смертности увеличился.

В январе 2021 года зарегистрировано 47,3 тысячи браков, 42 тысяч разводов, родились 106,6 тысячи младенцев, умерли 219,8 тысячи человек, — говорится в сообщении Росстата.

Согласно статистике, рождаемость по сравнению с январём прошлого года в России снизилась на 10,3%. Если же сравнивать с декабрём 2020 года, то снижение составило 17,6% — тогда в РФ родились 129,3 тысячи младенцев.

Смертность в январе оказалась на 33,9% больше показателей начала 2020 года. В целом естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тысячи: в январе 2020 года население России сократилось на 45,2 тысячи человек, в январе 2021-го — на 113,1 тысячи.

Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, в России в январе 2021 года составило 21 511 случаев. COVID-19 предполагался как основная причина смерти ещё в 4781 случае, являлся сопутствующим заболеванием, вызвавшим осложнения, приведшие к смерти, — в 2388 случаях, был диагностирован, но не являлся причиной смерти — в 8427 случаях.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян оценивают состояние своего здоровья как хорошее. Такого мнения о себе придерживаются 43,3% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата за 2020 год касательно населения старше 15 лет. Вместе с тем многие респонденты (40,6%) отметили состояние здоровья удовлетворительным. Минимум россиян полагают, что их самочувствие плохое — 8,2%, очень хорошее — 6,9%. Очень плохим здоровье считают 1% жителей. Однако в некоторых регионах немало жителей уверены, что их здоровье очень хорошее. Прежде всего в Чечне (19,8%), Ингушетии (17%), Кабардино-Балкарии (15,1%), Москве (14%) и Калмыкии (13,5%).

В свою очередь больше всего назвавших здоровье плохим — в Курской (15,2%) и Липецкой (14,3%) областях, Хакасии (12,9%), Владимирской области (12,8%) и Алтайском крае (12,2%). Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции.