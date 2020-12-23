Росстат сообщил о снижении цен на подсолнечное масло и сахар

https://static.news.ru/photo/0ed877c8-453d-11eb-b7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на подсолнечное масло и сахар в России снизились на 1% и на 3,2% соответственно после заключения соглашений между поставщиками и торговыми сетями. Об этом говорится в материалах Росстата.

Данные ведомства показывают, что стоимость подсолнечного масла снизилась впервые за 19 недель непрерывного роста, сахар дорожал на протяжении 25 недель. При этом цены на сахар в 40 регионах страны снизились на 0,1–2,8%, в 36 субъектах — на 3–8,8%. В семи субъектах цены выросли на 0,4–3,1%. В двух субъектах цены не изменились.

На подсолнечное масло цены упали в 32 субъектах на 0,1–2,9%, в 17 регионах — на 3,1–7,6%. В трёх регионах цены не изменились, при этом в 27 субъектах цены выросли на 0,1–2,9%, в шести субъектах — на 3–9,7%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Правительство ранее анонсировало комплекс мер против роста цен на продукты в России, среди которых — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие производители и торговые сети подписали их 16 декабря. В течение пяти дней после подписания цены на продукты должны скорректироваться.

Как сообщал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.

После критики президента правительство объявило о введении комплекса мер по стабилизации цен. В частности, были приняты решения о повышении вывозных пошлин на подсолнечник и зерно, о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.