Росстат опубликовал данные о количестве выехавших за рубеж россиянах

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Росстат опубликовал данные о количестве выехавших за границу в первом полугодии 2022 года россиянах. Документ ведомства приводит РБК.

Так, согласно статистике, в первом полугодии текущего года из России за границу выехали 419 тысяч человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же, если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял 114,2 тысячи человек, то за первое полугодие текущего года зарегистрирована миграционная убыль. Она составила 96,7 тысячи человек.

Тем временем ↵президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ. Глава агентства на встрече с президентом рассказал о начале работ над новыми мерами по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что российские власти разрабатывают новый законопроект, призванный скорректировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России. Политик также указал на необходимость переоснащения миграционных служб.